Binda: “Distefano, quel gol è uno spartiacque. I pareggi di Ascoli e Cosenza non valgono poco. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un editoriale a firma Nicola Binda si esprime in merito alla 33^ giornata di serie B.

Una partita, un gol, una vittoria. Un episodio lampo, forse anche casuale, ma molto pesante. Il gol di Distefano della Ternana è lo spartiacque della stagione. Da una parte ha quasi tolto di mezzo la Cremonese dalla corsa al secondo posto: se oggi il Venezia non batte il Brescia, per il Como si apre una volata tutta in discesa visto anche il calendario meno insidioso.

Dall’altra quel gol ha creato ancora più confusione nel folto gruppo di squadre in corsa per la salvezza. Prima di tutto ha fatto riemergere la stessa Ternana, ma ha messo nei guai tanti altri. Con la squadra di Roberto Breda ha vinto anche l’orgoglioso Lecca, che sta chiudendo con dignità questa tormentata stagione, rimettendo nei guai la Reggiana.

I pareggi di Ascoli e Cosenza quindi non valgono poco, ma da quota 40 in giù tremano in 9. Compreso il Bari, la squadra meno attesa (come lo Spezia) in questi bassifondi. E si sa che chi non è ben preparato a questo tipo di battaglie, rischia di farsi prendere dalla paura. Quindi la volata salvezza diventa forse più avvincente di quella per la promozione, semmai potrebbe esserci ancora qualche sussulto per arrivare ai playoff visto il flop della Samp e l’ascesa del Pisa. Il campionato ha ancora tante cose da dire. A cominciare da oggi.