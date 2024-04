Gazzetta dello Sport: “Buttaro lancia il Palermo. Cosenza: Tutino da record”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pareggio tra Cosenza e Palermo.

Il pareggio non cancella i problemi a causa dei quali Cosenza e Palermo avevano cambiato gli allenatori. I siciliani non hanno migliorato la posizione in classifica confermando il sesto posto mentre i calabresi restano inchiodati poco sopra la zona playout. La classica partita dove la paura di perdere ha condizionato la prestazione, complici gli schieramenti proposti dai due allenatori.

Da una parte Viali ha piazzato Zuccon sulla destra a protezione di Canotto schierato al posto di Marras: in fase difensiva l’ex Lecco ha fatto il quinto a destra con Frabotta sulla corsia opposta. Mignani invece ha scelto Buttaro a destra mentre Di Francesco ha giocato da mezzala senza disdegnare progressioni sulla sinistra e centralmente alle spalle della coppia Mancuso-Brunori.

Alia fine è stato pareggio in tutto, anche sul legni: palo interno (il 19° della stagione) di Calò su punizione, dall’altra parte la girata di Mancuso è finita sulla traversa. Il vantaggio del Palermo nel finale del primo tempo: da quinto a quinto con il cross di Lund dalla sinistra e la chlusura dall’altra parte di Buttaro spuntato alle spalle di Frabotta. Nel secondo tempo il Cosenza provava a crescere nel gioco ma senza colpire e sul Marulla cominciava a serpeggiare il malumore. Poi Tutino si è conquistato il rigore poi realizzato: 14° centro in campionato, stabilito nuovo record personale in B.