Parma sconfitto a Modena, Pecchia: «Partita sottotono, loro hanno meritato di vincere»

ALESSANDRIA, ITALY - AUGUST 04: Head coach Fabio Pecchia of Juventus U23 issues instructions during the Coppa Italia Serie C match between Juventus U23 and Pergolettese at Giuseppe Moccagatta Stadium on August 04, 2019 in Alessandria, Italy. (Photo by Tullio Puglia - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato al termine della sconfitta contro il Modena rilasciando le seguenti parole in sala stampa:

«Partita in cui loro hanno meritato di vincere, c’è poco da girarci intorno. Il verdetto è stato chiaro, quando è così non c’è situazione tattica o episodio che possa determinare un risultato così. Complimenti al Modena, noi partita sottotono. Il Modena ha fatto la sua partita e meritato, noi torniamo a casa con una prova sottotono che ci servirà per il futuro, c’è poco da aggiungere. La analizzeremo, c’è evidente delusione e rammarico, volevamo fare una partita diversa, questo è fuori dubbio. Dovevamo mettere un ritmo, diverso, una qualità ed un’intensità diverse, non ci siamo riusciti. Sappiamo far le cose bene, molto meglio di oggi. Al di là della giovane età, abbiamo la maturità per renderci conto di cosa serva per vincere».

«Dobbiamo prendere spunto da tutte le situazioni. In ogni partita dico che la gara ci deve dare indicazioni, tecniche, tattiche, di gestione e di mentalità. Sono sicuro che da questo troveremo spunti giusti per le prossime gare. Come dicevo ogni sconfitta è sempre amara e brucia, bisogna però tenersela stretta e prepararsi già da domani per la prossima gara. Oggi dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Eravamo venuti qui come sempre per fare la nostra partita, giocando la palla e mettendo sotto pressione l’avversario per creare spazi. Oggi però non ne abbiamo trovati, quando poi subisci gol diventa più complicato».