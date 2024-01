Cremonese-Brescia, Maran: «Sconfitta da metabolizzare, serve la giusta reazione»

Al termine del match perso contro la Cremonese, il tecnico del Brescia Rolando Maran ha rilasciato le seguenti parole:

«Non abbiamo trovato le giuste distante nel primo tempo, nella seconda parte abbiamo fatto meglio ma essere sotto con la Cremo diventa tutto in salita. La Cremonese concede davvero poco, lo sapevamo. Il gol preso ha complicato le cose. Incontravamo la squadra forse più attrezzata del campionato, per mentalità e singoli. Soddisfatto dello spirito della squadra? Onestamente penso che lo spirito sia stato giusto: nel primo tempo abbiamo corso male, sprecando tante energie. Ci siamo stancati e non siamo stati probabilmente capaci di fare quello che era più congeniale oggi. Nel secondo tempo abbiamo provato a metterci in modo diverso per andare a prenderli, siamo andati un po’ meglio ma non in modo forte come servirebbe contro una squadra così. Ripeto: oggi loro sono un problema. Umore ragazzi? Ho visto giù di morale i ragazzi, tutti volevano andasse diversamente. Certamente il morale non era alto, ora dobbiamo metabolizzare e avere la reazione giusta. Tutto passa da ciò che mettiamo in settimana. Non siamo riusciti oggi a fare quello che avevamo provato per meriti dell’avversario».