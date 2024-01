Cremonese-Brescia, Stroppa: «Abbiamo dominato la partita»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa al termina del match vinto contro il Brescia per 1-0 ha parlato in c0nferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Peccato per la ripresa, dove abbiamo concesso due occasioni al Brescia per errori nostri. Per il resto gara in pieno controllo, poi due occasioni nel recupero sciupate. Il primo tempo sì, è stato di livello assoluto. Oggi non posso dire che dovevamo fare altro… la squadra ha avuto un piglio e un dominio importante. Sono contento anche di chi fin qui ha giocato meno: Majer, Abrego non solo per il gol, Lochoshvili. Il lavoro è di collaborazione totale da parte di tutti, non è solo lavoro della difesa. Ho fatto anche una battuta all’intervallo a Falletti, dicendogli che l’avrei tolto se non ce la faceva più! Forse non abituato a un sacrificio del genere! Al di là della battuta, non è scontato portare numeri così dalla nostra parte. Però mancano ancora tante partite, bisogna lavorare ancora di più. Collocolo ha rimediato una botta sul ginocchio, vediamo con gli esami cosa esce. Ho fatto i complimenti a chi non è abituato a giocare con continuità. Vero che tutti nella quotidianità fanno tutto e conoscono l’identità della squadra, ma non è scontato e semplice farsi trovare pronti così in partita».

«Non sono sorpreso di quanto fatto, possiamo fare ancora meglio. A volte rallentiamo quando siamo sul fondo e possiamo fare il cross, ad esempio. Non comincia ora il campionato, bisogna essere consci di quanto fatto fino a questo momento. Il lavoro svolto fin qui è la base, tutti avremmo voluto essere in questa condizione, ci siamo e bisogna andare avanti con solita mentalità e cultura del lavoro. Troppo importante stare sul pezzo e rimanere concentrati. Dispiace solo che non abbiano segnato, per il resto credo che i cambi fossero giusti in questo momento. I ragazzi hanno lavorato molto bene: Tsadjout con fisicità e Okereke con velocità. Falletti? Facile da inserire nei nostri schemi, come detto alla Spezia sembra quasi che sia con noi da sempre. Non volevamo uno come lui, volevamo lui. Ha un’intelligenza calcistica di un certo livello, ha qualità aerobiche anche per fare questo ruolo di mezzala. È un giocatore talmente completo che… ci completa».