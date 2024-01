Venezia-Ternana, Vanoli: «Vittoria che fa bene al morale»

Il tecnico del Venezia Vanoli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine del match vinto contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«I risultati a volte ti fanno perdere un po’ di autostima. Questa vittoria serve per ritrovarla, sono passaggi di una squadra che vuole acquisire una mentalità vincente. Dobbiamo fare la corsa per migliorare noi stessi. Ho la fortuna di avere due grandi centravanti, che sanno giocare a calcio e stanno bene anche insieme. Dovevamo trovare l’equilibrio per farli giocare insieme. Era un’opportunità che avevo in mente da tanto tempo. Dal 25 novembre prendevamo sempre gol, ho fatto una battuta in conferenza: “Per difendere meglio dobbiamo mettere un attaccante in più”. E così è successo, abbiamo finito la partita senza subire gol. Il Parma? Queste partite si preparano da sole, loro individualmente hanno qualità importanti. La sconfitta di Modena ci farà trovare un avversario arrabbiato. Non sarà l’ultima partita, dobbiamo continuare a crescere ed arrivare là sopra. Dalla panchina non ho visto il gol di Busio, pensavo che avesse fatto gol Pierini, sinceramente non si vedeva quasi nulla».