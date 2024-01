Como-Ascoli, Castori: «Vinto contro una squadra forte. Strefezza non c’entra niente con la B»

Il tecnico dell’Ascoli, Fabrizio Castori ha parlato al termine del match vinto contro il Como rilasciando le seguenti parole:

«La vittoria era nell’aria, è da tre partite che giochiamo bene e non riusciamo a prenderci la vittoria. Il risultato di oggi ci da fiducia e convinzione, vincere qui non è facile. Oltretutto contro una squadra molto forte, candidata alla Seria A. Penso che abbiamo meritato di vincere. Se avessimo pareggiato oggi qui non ci saremmo disperati, nelle ultime gare abbiamo giocato contro squadre fortissime. Noi cerchiamo di lavorare sul pressing alto, andare a prendere in alto i nostri avversari. In queste ultime partite abbiamo sempre affrontato attaccanti forti, per un lavoro di difesa a tutto campo serve condizione fisica. Per il Parma parliamo di una squadra che lavora insieme da due anni, sono molto forti. Anche il Como è una squadra molto valida, inoltre ha appena inserito Strefezza, che vi assicuro essere un calciatore non c’entra niente con la Serie B. Sono entrambe molto forti».