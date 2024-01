Como-Ascoli, Roberts: «Dobbiamo giocare molto meglio di così»

Il tecnico del Como, Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Rosso Odenthal? Sicuramente ha cambiato radicalmente l’andamento della partita. Non l’ho rivisto, non conosco bene i dettagli di quella situazione. Se l’arbitro ha dato rosso, noi dobbiamo accettarlo. Ho parlato con Cas alla fine della partita, mi ha detto che non è stato intenzionale, è stato uno scontro di gioco. Abbiamo cominciato molto bene la partita, soprattutto con Verdi, ma il suo infortunio ha anche spezzato il nostro ritmo, credo. Abbiamo avuto una grossa occasione con Patrick, poi anche lui si è infortunato. Comunque non basta, ci aspettiamo di fare molto meglio di così. Oggi è stata una giornata negativa».

«Stiamo cercando di trovare sempre gli spazi quando abbiamo il possesso. Nel primo tempo penso che abbiamo trovato diversi spazi, tuttavia l’Ascoli ci ha pressato molto bene. In queste partite così chiuse e bloccate la cosa migliore è riuscire a trovare il gol il prima possibile. Avevamo conquistato un rigore, sarebbe stato perfetto chiudere il primo tempo in vantaggio. Partita simile a quella contro la Reggiana? Non la penso così, credo che abbiamo cominciato bene la gara. Abbiamo approcciato bene, purtroppo non è facile riuscire ad essere incisivi con queste situazioni, infortuni e cartellini rossi. Oggi è stata davvero una dura partita, adesso dobbiamo guardare avanti e preparare al meglio la prossima partita. Dobbiamo sempre provare a non concedere gol, ma le reti che abbiamo subito oggi sono differenti, entrambe su palla inattiva. Una delle due è stata un autogol, all’interno di una partita strana. Non penso, però, che ci sia un problema a livello difensivo».