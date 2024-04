Parma poco fortunato con Aureliano: quattro sconfitte e una sola vittoria

Se il Palermo ha un trascorso positivo con l’arbitro Aureliano, non si può dire lo stesso per il Parma.

I precedenti con Aureliano infatti non sorridono affatto ai crociati: nessuna vittoria per il Parma ma ben quattro sconfitte ed un pareggio in cinque incontri, a cui dobbiamo aggiungere il netto successo sul Catanzaro del girone di andata, con la vittoria per 5 a 0.

Nel campionato di Serie B 2017/2018, nei tre incontri arbitrati dal fischietto bolognese, il Parma raccolse solo un punto, nel pareggio a reti bianche in casa contro il Cittadella. Negli altri due arrivarono due sconfitte, per 2-1 in casa del Brescia e sempre per 2-1 contro l’Empoli al Tardini. Il quarto incontro diretto da Aureliano i crociati lo hanno giocato in Serie A nella stagione 2020/2021, perdendo per 1-0 in casa del Torino. Mentre nella passata stagione i crociati hanno perso in casa contro il Pisa per uno a zero, in una partita dal finale infuocato e con non poche polemiche.

Aureliano porta bene al Palermo: con lui cinque vittorie e un pari. I precedenti