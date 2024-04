Aureliano porta bene al Palermo: con lui cinque vittorie e un pari. I precedenti

Sarà Gianluca Aureliano di Bologna ad arbitrare la gara tra Palermo e Parma in programma venerdì 19 aprile al Renzo Barbera per la 34^ giornata di serie B.

Con il fischietto bolognese i rosanero hanno dei precedenti piuttosto positivi. In sei gare disputate sotto la direzione di Aureliano, infatti, il Palermo ha vinto cinque volte e pareggiato 1.

L’ultima in ordine di tempo risale esattamente a due mesi fa, quando la squadra allenata da Corini vinse per 3-0 sul Como, era il 17 febbraio 2024. Il precedente più antico risale al 2018 quando la squadra allora allenata da Tedino s’impose sulla Virtus Entella in B. Per trovare il pareggio, invece, bisogna tornare sempre al campionato 2017/18 quando i siciliani in casa fecero 1-1 contro il Bari.

Le altre gare vinte dal Palermo sono: Cittadella-Palermo 0-1 del 30/12/2018; Palermo-Lecce 2-1 del 2/03/2019 e Modena-Palermo 0-2 del 7/10/2023.

Palermo-Parma, arbitra Aureliano. Le designazioni della 34^ giornata di serie B

Gianluca Aureliano, è un arbitro italiano di calcio. Nato il 25 giugno 1983 a Bologna, Aureliano ha iniziato la sua carriera arbitrale nei campionati dilettantistici italiani. Ha successivamente progredito nella gerarchia arbitrale, diventando arbitro di Serie B nel 2015. Da allora ha diretto numerose partite nella serie cadetta del calcio italiano, guadagnandosi una reputazione come arbitro competente e affidabile.

Aureliano ha dimostrato di essere in grado di gestire partite di alto livello, mantenendo un buon controllo del gioco e applicando le regole in modo equo e coerente. La sua esperienza e competenza lo hanno reso un arbitro rispettato nel panorama calcistico italiano.