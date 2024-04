Palermo verso il Parma: seduta mattutina a Torretta, il report

Il Palermo si prepara ad affrontare la capolista venerdì 19 aprile al Renzo Barbera. Come scritto sul sito ufficiale del club, i rosanero di mister Mignani hanno svolto oggi una seduta mattutina a Torretta. Al Palermo CFA i rosanero hanno svolto un’attivazione, un lavoro tattico a tutto campo e palle inattive.

Il confronto tra Palermo e Parma in Serie B ha una storia interessante, dato che entrambe le squadre hanno condiviso momenti in questa categoria in periodi diversi, spesso lottando per la promozione in Serie A.