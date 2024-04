Ciaramitaro: «Futuro roseo per il Palermo, contro il Parma può esaltarsi»

Intervistato dal giornalista Alessio Alaimo su “TMW” l’ex centrocampista del Palermo Maurizio Ciaramitaro si è soffermato a parlare del Palermo che venerdì affronterà il Parma esprimendosi anche sulla B.

Ecco le sue parole:

«Il Parma ha fatto un grande campionato, dispone di calciatori di livello e ha un motore diverso rispetto a tutte le altre squadre. Pecchia ha dato un buon gioco e ha valorizzato tanti calciatori. Con l’esperienza degli anni passati hanno fatto tesoro di qualche errore. E così quest’anno hanno ingranato per bene».

«Il Palermo contro le big può esaltarsi. Anche contro la Sampdoria se avesse vinto non avrebbe rubato nulla. Le partite contro Ternana e Cremonese hanno compromesso il cammino ma ora bisogna fare squadra. Alla fine il Palermo farà i playoff e il fattore campo sarà importantissimo: bisogna aiutare la squadra e l’atteggiamento del pubblico mi è piaciuto. Senza fare polemiche sterili come quelle che ho letto su Mirko Pigliacelli che invece è un portiere affidabile e lo ha sempre dimostrato. Poi ho apprezzato tanto le parole del Direttore Gardini. Il Palermo vuole crescere su tutti i fronti e il futuro è roseo. Dalle strutture al settore giovanile».

«Bari e Spezia per blasone ed organico potevano ambire a lottare per i playoff. Sono due delle delusioni del campionato. Un plauso invece va al Catanzaro che gioca veramente bene. Trapani? È una piazza che mi ha dato tanto: abbiamo sfiorato un sogno, mi sarebbe piaciuto portare il Trapani in Serie A con i miei compagni e mister Cosmi. Oggi c’è un presidente ambizioso che ha messo il direttore sportivo Mussi nelle condizioni di lavorare bene. Antonini e i suoi dirigenti meritano i complimenti e il futuro è roseo»