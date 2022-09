Luca Vido si è presentato oggi in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Il mio arrivo a Palermo? Sicuramente per molti giocatori è un punto d’arrivo, perché Palermo è una squadra storica e chiunque ci è stato me ne ha sempre parlato bene. E’ un orgoglio essere qui e darò il massimo per la squadra, per vincere ogni partita. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra. A livello personale, fare gol è bello ma a me piace giocare a calcio, divertirmi me e far divertire squadra e tifosi. Il mio infortunio? Ho sentito un piccolo affaticamento e con il mister ho deciso di fare un lavoro differenziato per essere a disposizione sabato. Io sono arrivato qui e mi ha impressionato tantissimo il fatto che questa squadra è un grande gruppo, tutti grandissimi ragazzi. Ad esempio, tutti mi hanno subito chiesto notizie per questo piccolo affaticamento, anche se sono qua da appena 3 settimane; dimostrano di tenerci. E’ un senso di unione e compattezza che può fare la differenza, in Serie B fa più del 50%. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Mi sono trovato bene con i compagni fuori dal campo, ma anche dentro il campo. Vedo grande disponibilità da parte di tutti. Il mio ruolo? Ho spesso giocato a due punte, per me giocare 4-3-3 è un po’ una novità ma mi piace. Se uno è bravo a giocare calcio, gioca dappertutto. Conosco le mie qualità e so cosa posso dare: spero di giocare il più possibile».