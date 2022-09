Luca Vido si è presentato oggi in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Soleri? Lo conosco dai tempi delle nazionali, ci ho anche giocato assieme. Palermo è un’altra tappa della mia carriera, che mi farà crescere: competere con questi attaccanti come Brunori e Soleri è uno stimolo. Uno stimolo per dimostrare di poter stare a Palermo. Sono venuto qua per dare il meglio mettendo a frutto tutte le mie esperienze, essere la miglior versione di Luca per aiutare i compagni e lo staff. Sarebbe un onore restare qui, cercherò di convincere tutti. Brunori ha fatto bene, Soleri ha fatto bene. Farò di tutto, per guadagnarmi il posto, fare il massimo per giocare: in coppia oppure nell’attacco a tre. Cosa penso della Nazionale? Per me la maglia azzurra è sempre il sogno, secondo me non c’è maglia di club che tenga. Una convocazione a Palermo sarebbe tanta roba, lavorerò per guadagnarmela a un giorno. Anche perché vedo che il ct guarda anche in Serie B. Se giocare con Brunori è il mio obiettivo? Farò di tutto, anche per quanto riguarda il cibo e il riposo per mettere Corini in condizione di farlo giocare. Ma se il Palermo andasse in Serie A senza Brunori e Vido in campo… non sareste contenti lo stesso? (ride, ndr.). Il Palermo non può più sbagliare adesso? Facevamo il massimo anche prima in realtà, ma purtroppo il risultato non è arrivato. Questi giorni a Manchester hanno aiutato a compattarci. Posso dire che certamente vedrete un Palermo che lotterà su ogni pallone».