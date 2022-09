Attraverso il proprio sito ufficiale il Sudtirol rende noto il bollettino medico.

In relazione a quanto indicato dal responsabile sanitario dr. Marco Cassago si comunica che i giocatori Hans Nicolussi Caviglia, Luca Belardinelli e Kevin Vinetot sono prossimi al completo recupero e stanno lavorando per essere a disposizione per la prossima gara di campionato quella contro il Palermo.