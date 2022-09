“Back to England”, sedici anni dopo. Non è la Londra di Upton Park e del gol di Caracciolo, ma il Palermo prepara i bagagli per andare nuovamente Oltremanica. Va a “casa” perch* nella settimana di sosta del campionato, Corini e i suoi uomini si alleneranno a Manchester nel campus del City, aperto per l’occasione ai rosanero.

È la prima trasferta inglese dell’era “citizen” quella che avrebbe dovuto tenersi in estate nel pieno del ritiro e che per motivi logistici non si è potuta organizzare allora. Adesso, invece, i passaporti sono pronti e l’aereo decollerà martedì alla volta del Regno Unito. Dal 20 al 24 i giocatori del Palermo vivranno un’esperienza unica, anzi, inedita per un club della Serie B italiana. Lì dove si allenano i vari Haaland e De Bruyne, agli ordini di Pep Guardiola, ci sarà spazio anche per Brunori e compagni. Di amichevoli e test al momento non se ne parla ancora, anche perché il City avrà gran parte della squadra in giro per il mondo a causa degli impegni nazionali, ma poter anche solo respirare l’odore dell’erba dell’Eithad Campus sarà motivo di orgoglio per la squadra di Corini.