L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mancanza di gol dalla panchina in casa Palermo.

Un gol dalla panchina in cinque partite. Corini, adesso, cerca anche il jlolly da chi entra a gara in corso. A parte la rete di Segre all’esordio in rosanero, il Palermo non ha ancora trovato marcature dalle sue riserve. Un punto di forza della passata stagione, con Soleri che da solo segnava più di qualunque altra panchina del Girone C, ma che ancora deve carburare col salto di categoria.

Un anno fa, dopo cinque giornate, i gol dei panchinari erano già. In questo avvio di campionato, invece, il conto si ferma solo a uno e non è stato neanche determinante per il risultato finale, dato che con l’Ascoli il Palermo non ha raccolto punti, nonostante il tentativo di rimonta avviato dall’inzuccata di Segre. Una rete totalmente creata dalla panchina, con l’assist dell’altro subentrante Stulac, che però, non è valsa granché in termini di classifica.

Adesso, Corini, spera nel salto di qualità anche da parte di chi non gioca titolare. Lo dimostra il fatto che nelle ultime tre partite ha sfruttato appieno le forte a disposizione in panchina, utilizzando tutti i cinque cambi, cosa che invece non ha fatto contro Perugia e Bari. Due partite in cui non aveva ancora in organico gli ultimi rinforzi, giunti in sede di mercato nelle battute conclusive della campagna acquisti.