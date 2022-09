L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato di serie B.

Il protagonista che non t’aspetti. Dopo cinque giornate un nome su tutti in Serie B, quello di Filippo Inzaghi detto Pippo, anzi “Superpippo”. Allenatore della Reg-ina, capolista insieme col Brescia. Gli amaranto hanno il migliore attacco e la migliore difesa del torneo, senza un vero bomber hanno la capacità di mandare in gol tutti, una specie di cooperativa del gol, hanno segnato in nove.

In un campionato in cui le stelle non si sono ancora accese Inzaghi sta dimostrando che tutti possono arricchire, anche i poveri. Lui che certo povero non è, avendo giocato a grandissimi livelli (ha vinto due Champions League e tre scudetti) con Milan e Juve. Eppure, s’è rimesso in gioco con umiltà a Reggio Calabria, in un club con tradizione ma che non ha capitali americani, che ha rischiato di non iscriversi al campionato per le grane del suo ex presi-dente e con un organico senza campioni. A quasi cinquanta anni Inzaghi sta provando a tornare in A dalla porta principale, senza sconti ne scorciatoie per via del suo glorioso passato. Ci sta provando con Rivas, Maier, Canotto e con Menez che gioca da “falso nueve”. Praticando un calcio tutto corsa e schemi offensivi. Quanto durerà questa Reggina? A Pisa ha dimostrato di potere durare a lungo, adesso arriva il Cittadella che in fatto di grinta e di corsa non e inferiore ai calabresi. E che ha vinto le ultime quattro gare giocate al Granillo.

Dopo cinque giornate il campionato di B non ha scoperto le sue carte. Reggina prima in classifica col Brescia (che però non ha mai incantato sul piano del gioco) e Bari unica squadra imbattuta. Una matricola che vince poco ma non perde, che ha cambiato pochissimo rispetto alla compagine che ha vinto la Serie C e che dunque può contare su perfette sintonie. Chiamiamolo affiatamento. L’exploit di Cheddira e la ciliegina sulla torta. Per i pugliesi sabato a Cagliari una specie di prova del nove.