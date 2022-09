L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Frosinone-Palermo e il dato sui biglietti venduti per il settore ospiti.

Il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti (circa 1.000 posti, aperto solo ai residenti nella regione Sicilia) si avvicina alle 500 unità, ma non essendovi altre limitazioni oltre a quelle previste per l’area dedicata ai sostenitori palermitani, non è da escludere che diversi tifosi residenti in zona possano acquistare biglietti per gli altri settori dell’impianto.