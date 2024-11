Palermo verso lo Spezia: doppia seduta di allenamento a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha pubblicato il report sulla doppia seduta di allenamento svolta oggi, mercoledì 27 novembre, in vista dell’impegno di campionato contro lo Spezia, in programma domenica 1 dicembre allo stadio “Renzo Barbera”:

“Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo allenato da Alessio Dionisi.

Al mattino, dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno effettuato torelli ad alta intensità, un’esercitazione sul possesso palla, partite a tema 11 vs 11 e un lavoro tecnico-tattico per reparti. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.