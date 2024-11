Palermo, continua la fase di riabilitazione di Gomis: «Il primo passo è sapere perchè lo stai facendo»

Alfred Gomis è uno dei protagonisti in entrata dell’ultimo calciomercato estivo. L’ex portiere del Como è pero alle prese con un bruttissimo infortunio rimediato all’esordio di campionato contro il Brescia. L’estremo difensore rosanero, subito protagonista nel match di Coppa Italia vinto 1 a 0 dai siciliani in casa del Parma, sta continuando il percorso di riabilitazione dopo essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica per la ricostruzione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Attraverso le proprie Instagram stories, Gomis ha pubblicato la seguente foto con scritto: «Il primo passo è sapere perchè lo stai facendo»

