Contest miglior maglia PUMA: il Palermo sfida il Borussia Dortmund

Il Palermo affronta il Borussia Dortmund ma al di fuori di un campo da calcio. Infatti, l’account Instagram “Puma Football” ha lanciato un contest dedicato alle sue divise da gioco sponsorizzate nel 2024-25. La prima maglia rosanero è agli ottavi di finale e affronterà il kit home della squadra tedesca. Nella speranza di poter vedere il Palermo in Serie A e in Europa in un futuro roseo e non troppo lontano, i tifosi palermitani possono votare la loro amata maglia attraverso le Instagram Stories dell’account “Puma Football”.

Continue Reading