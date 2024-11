Palermo, dimissioni nel settore giovanile e femminile

Acque agitate in casa Palermo, dove due figure di rilievo hanno rassegnato le dimissioni, scuotendo l’ambiente rosanero. In esclusiva per ilovepalermocalcio.com, siamo in grado di riportare le motivazioni dietro le decisioni di Giovanni Sanfilippo, allenatore dell’Under 15, e Cinzia Valenti, ex presidente della Ludos Palermo e figura centrale del movimento femminile rosanero.