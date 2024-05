Palermo verso la Sampdoria: Di Mariano e Vasic tornano in gruppo

Il Palermo si prepara ad affrontare, venerdì 17 maggio, il match dei playoff che vedrà i rosa contrapposti alla Sampdoria. La squadra oggi, in campo a Torretta, ha svolto un’attivazione, un lavoro tattico a campo ridotto e a tutto campo, sprint e una partita a campo ridotto

Mignani per questa sfida avrà certamente fare a meno di Nedelcearu, perché appiedato dal giudice sportivo, ma può sorridere per il ritorno di Di Mariano in gruppo, che ha tolto i punti di sutura alla gamba destra da qualche giorno e, nel pomeriggio di oggi, ha lavorato con il resto della squadra.

Stando a quanto raccolto dalla nostre redazione oggi ha lavorato in gruppo anche Vasic, che Mignani non ha mai potuto schierare perché infortunatosi durante il match contro il Pisa dello scorso 1 aprile e rimasto fuori fino ad ora e che per la sfida di venerdì potrebbe giocare uno spezzone di gara. Presente in gruppo anche il terzino Giuseppe Aurelio, che sembra aver smaltito il problema al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare le ultime quattro gare di campionato.

Per Mignani, dunque, buone notizie perché recupera degli elementi che venerdì potranno dargli possibilità di variare assetto a gara in corso.