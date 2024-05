Sono già 26.338 i biglietti venduti per il match tra Palermo e Sampdoria in programma venerdì alle 20.30 al Barbera per il primo turno playoff. Il club rosanero attraverso i propri social aggiorna il dato pubblicando un videomessaggio di Ranocchia e Lund, entrambi i calciatori che oggi compiono gli anni.

Ecco la clip:

