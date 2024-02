Palermo verso la Cremonese, le ultime dall’infermeria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Cremonese e Palermo la situazione dell’infermeria rosanero.

Doppia seduta d’allenamento nella giornata di ieri per il Palermo, in vista della sfida di sabato contro la Cremonese. I ragazzi di Corini hanno lavorato in palestra al mattino mentre di pomeriggio hanno svolto diverse esercitazioni con campo ridotto.

Continuano a lavorare a parte i quattro elementi che risultano ancora indisponibili. Tempi ancora relativamente lunghi per Desplanches e Lucioni, mentre per Graves e Lund non è ancora arrivato l’ok da parte dei medici per dar loro il via libera al rientro parziale o integrale in gruppo