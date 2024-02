Cremonese-Palermo. Sabato di passione, Zini esaurito

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà sabato contro la Cremonese.

L’aria del big match si respira già quattro giorni prima: il Palermo vuole il sorpasso, la Cremonese l’allungo, la gente sugli spalti lo spettacolo. Non un solo posto a sedere allo Zini sarà libero: in poco più di 24 ore tutti i biglietti per la sfida di sabato sono stati polverizzati. I tifosi del Palermo saranno un po’ di più dei 2.425 previsti nel settore ospiti, dal momento che alcuni hanno acquistato i tagliandi nella tribuna laterale nord.

Di fronte troveranno quasi 12 mila sostenitori grigiorossi, che proveranno a trascinare Coda e compagni all’impresa. Nel frattempo è iniziata, nel pomeriggio di ieri, la vendita dei biglietti per il prossimo match casalingo dei rosanero, in programma martedì prossimo con la Ternana. Replicare le 31 mila presenze con il Como non sarà semplice trattandosi di un turno infrasettimanale, ma l’entusiasmo che si sta creando intorno al Palermo potrebbe ricreare attorno ai giocatori quel calore che si è rivelato determinante per fare una prestazione superlativa contro i lariani.