Tre tentativi e sempre a vuoto. Corini, il poker è una maledizione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo a caccia della quarta vittoria consecutiva.

I primi tre tentativi non sono andati a buon fine, ma al quarto il Palermo ci arriva con una consapevolezza diversa dei propri mezzi e delle potenzialità in ottica promozione: mai nell’era Corini i rosa hanno centrato quattro vittorie di fila in campionato, fermandosi sempre a tre. Ci riproveranno sabato a Cremona, contro un avversario che li precede in classifica ma che al Barbera il 26 dicembre è uscito con zero punti. L’ultima volta che il Palermo aveva conquistato il poker ad allenare c’era ancora Baldini che nei play-off di Serie C vinse il doppio confronto sia in semifinale con la Feralpisalò (3-0 al Turina, 1-0 in viale del Fante) sia in finale con il Padova (doppio 1-0).

Da quel momento, in un anno e mezzo di gestione Corini, i rosa si sono sempre fermati a tre: era avvenuto in una circostanza nella passata stagione, tra gennaio e febbraio contro Bari (1-0), Ascoli (1-2) e Reggina (2-1), e due in quella attuale, prima contro Reggiana (1-3), Feralpisalò (3-0) e ancora Ascoli (0-1) e in seguito contro Venezia (1-3), Südtirol (2-1) e Modena (0-2). A sbarrare la strada alla quarta vittoria del Palermo sono state, in entrambi i casi al Barbera, Cosenza (0-1) e Spezia (2-2), mentre nel 2022/23 la corsa di Brunori e compagni si era fermata contro il lanciatissimo Genoa (2-0): adesso però i rosa hanno trovato quella quadra necessaria per un campionato di vertice e nel 2024 godono di uno stato di forma tra i migliori della Serie B.