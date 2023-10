Il Palermo ha pubblicato il report dell’allenamento odierno.

È proseguita questa mattina al Palermo F.C. CFA la preparazione dei rosanero in vista della gara di domenica prossima contro il Lecco. A Torretta la squadra ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Il club rosanero inoltre ha reso noto che Matteo Brunori, in seguito ad un lutto familiare, domani non parteciperà alla seduta di rifinitura e raggiungerà in serata la squadra in ritiro.