L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Roberto Biffi il quale si sofferma sul campionato del Palermo.

«City Group? Credo che sia un gruppo forte che sa quello che fa. Ha inserito persone che ne capiscono di calcio come Bigon. È una manna dal cielo per il Palermo che può arrivare in serie A. Un giocatore in cui mi rivedo? Lucioni a livello fisico e di carattere è uno come me. Lui è molto più bravo nel gioco aereo, magari io tecnicamente ero un po’ meglio, almeno lo voglio credere (ride ndr). Ma anche Ceccaroni è un ottimo giocatore. Secondo me i due centrali sono la rivelazione di quest’anno».

«Cosa mi manca di Palermo? L’entusiasmo della gente. Il fatto di essere fermato per strada, ma poi c’è un ricordo che mi porto dietro. Quella partita del 1990 di Coppa Italia conta Lucchese al “Barbera”. Per la prima volta dopo i lavori di adeguamento per i Mondiali esordivo alta vecchia Favorita. Nei due anni prima avevamo giocato a Trapani».