Il tecnico del Cosenza, Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia esprimendosi anche sulla formazione di Alvini e della gara pareggiata a Palermo.

Ecco le sue parole:

«Arrivano da un’ottima prestazione a Palermo, dove la vittoria è sfumata all’ultimo secondo. Proveranno a vincere. Al di là del campo sintetico, dove abbiamo anche fatto qualche allenamento, bisogna stare attenti, perché è la prima nel loro stadio. Non dobbiamo farci condizionare dal fattore campo, ma giocare una gara come quella di Pisa e Palermo. Con un atteggiamento giusto per 90 minuti, anche rischiando qualcosa in difesa, ma voglio una squadra propositiva».