Secondo i dati statistici di “StadiaPostCards.com” il Palermo è la seconda squadra con più tifosi in trasferta dietro la Sampdoria.

Il numero di partite tra parentesi riguarda quelle in cui effettivamente era possibile essere in trasferta ed esclude eventuali gare con divieti massicci o totali per i tifosi ospiti. Esclude, inoltre, quelle su cui non ci sono ancora dati ufficiali.

CLASSIFICA TIFOSI IN TRASFERTA

Sampdoria 6806 (5 partite)

Palermo 6068 (5 partite)

Catanzaro 5403 (5 partite)

Bari 4829 (4 partite)

Reggiana 4034 (5 partite)

Pisa 3379 (5 partite)

Cosenza 2398 (4 partite)

Parma 2262 (4 partite)

Venezia 2205 (4 partite)

Modena 1668 (4 partite)

Cremonese 1642 (4 partite)

Como 1406 (5 partite)

Brescia 1333 (3 partite)

Spezia 1163 (5 partite)

Ternana 957 (3 partite)

Lecco 800 (3 partite)

Ascoli 698 (6 partite)

Feralpisalò 406 (6 partite)

Cittadella 333 (5 partite)

Sudtirol 225 (5 partite)

MEDIA TIFOSI IN TRASFERTA

Sampdoria 1361,2

Palermo 1213,6

Bari 1207,3

Catanzaro 1080,6

Reggiana 806,8

Pisa 675,8

Cosenza 599,5

Parma 565,5

Venezia 551

Brescia 444,3

Modena 417

Cremonese 410,5

Ternana 319

Como 281,2

Lecco 266,7

Spezia 232,6

Ascoli 116,3

Feralpisalò 67,7

Cittadella 66,6

Sudtirol 45