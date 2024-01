Palermo verso il Catanzaro, allenamento mattutino a Torretta: la carica di Corini

Il Palermo continua la sua preparazione in vista della sfida contro il Catanzaro. I rosanero questa mattina si sono allenati sul campo di Torretta, dove la squadra – si legge sul sito ufficiale – ha svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione sul 2 contro 2 laterale e sul 3 contro 3 da cross laterale, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Attraverso le proprie storie Instagram, inoltre, il club ha ripreso alcuni stralci della seduta. In questi video l’attenzione viene immediatamente catturata dalla grande carica di Eugenio Corini nell’allenare i suoi ragazzi.

Su tutti, il tecnico come si nota dalle clip, esorta i suoi a marcare stretti gli avversari, ipotizzando azioni di gioco nel quale i difensori, ma non solo, devono impedirne i cross in area.

Ad Aurelio Corini urla: “Dai Giuseppe, cattivo. Non deve crossare, cattivo!”. Anche a Di Francesco le stesse direttive: “Manca poco, siamo a fine partita, non devono crossare Fede. Non devi muoverti di li”.