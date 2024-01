Palermo: una giornata di stop e multa per Brunori. Le decisioni del giudice sportivo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie B ha reso note le decisioni del giudice sportivo. Per Matteo Brunori una giornata di squalifica, ma non solo. Il capitano rosanero si becca anche una multa da mille euro. Stessa sorte per l’avversario della scorsa giornata del Palermo, Pergreffi del Modena.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

PERGREFFI Antonio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).