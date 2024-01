Serie B: dieci calciatori squalificati. Le decisioni del giudice sportivo dopo la 21^ giornata

Il Giudice Sportivo, al termine della 2a giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato 10 calciatori: fermati per un turno Brunori (Palermo), Pergreffi (Modena), Casiraghi (Sudtirol), Cigarini (Reggiana), Falasco (Ascoli), Girma (Reggiana), Lemmens (Lecco), Masini (Ascoli), Portanova (Reggiana), Tutino (Cosenza).

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

PERGREFFI Antonio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIRMA Natan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEMMENS Mats Leentje (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASINI Patrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PORTANOVA Manolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TUTINO Gennaro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).