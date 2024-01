Dazn, Azzi: «Dal 26 gennaio alcune partite saranno visibili gratis»

L’amministratore delegato di Dazn, Stefano Azzi ha parlato ai microfoni de “La Repubblica” rilasciando una lunga intervista nel quale si esprime anche su alcuni interventi previsti sulla piattaforma, tra questi la visione gratis delle gare.

Ecco alcuni estratti:

«Dopo la fase di lancio e quella di consolidamento, siamo entrati nella fase di crescita. Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su DAZN. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità. Partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. La modalità free permette di crescere ancora e di generare valore. Quello del calcio femminile è un sistema che deve svilupparsi e trovarlo sullo stesso portale del maschile aiuta”.

«Gare di A gratis? Per i prossimi 5 anni, sicuramente no – ha precisato Azzi – Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso. Il servizio ha avuto fasi complicate, di assestamento. Ne siamo usciti. Sulla qualità della banda abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo creato delle nostre corsie, dei nostri server su cui facciamo passare il nostro traffico, per alleggerire le “corsie” comuni e avere maggiori capacità di traffico durante le partite. È una “autostrada di server” su misura per il territorio italiano e ora copriamo localmente il traffico dati dell’80% dei dispositivi unici connessi. Niente più ritardi? Stiamo implementando una soluzione che dovrebbe ridurre la latenza del 50%. E abbiamo ridotto del 23% il consumo di banda per accedere al profilo hd, mantenendo la stessa qualità. Mentre una nuova codifica video ci permetterà di risparmiare un ulteriore 20% sul consumo della banda internet utilizzata per vedere la Serie A, E infatti si sono dimezzate le segnalazioni dell’assistenza clienti su chi ha avuto difficoltà».