Palermo-Venezia, niente boom per la prevendita

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per Palermo-Venezia.

Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

Prosegue la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida tra Palermo e Venezia, anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie B. Dopo il doppio esodo dei tifosi rosanero tra Brescia e Lecco, la formazione di Corini torna al Barbera a due settimane di distanza dell’ultima volta, con la speranza di avere – come sempre accaduto in questa stagione – un grande pubblico al suo fianco per quello che rappresenta uno scontro diretto per la promozione.

Fin qui sono 4.000 i biglietti venduti, per un totale di 17.000, aggiungendo la quota abbonati. La media stagionale dei rosanero è la più alta del torneo con 22.940 presenze sugli spalti. I biglietti per assistere alla gara saranno disponibili alla vendita fino alle 20.25 di venerdì o comunque fino a esaurimento disponibilità: 18 euro le curve, 23 la gradinata e 39 la tribuna. La speranza è che da oggi a venerdì si sia il consueto boom.