Ex rosa, Sorrentino: «Complimenti al Catanzaro. Fulignati me lo sono cresciuto a Palermo»

L’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, è stato intervistato ai microfoni di CalcioCatazaro.it per parlare del club giallorosso.

Di seguito le sue parole:

«Bisogna fare i complimenti al Catanzaro, dal presidente al ds fino all’allenatore, per come sta crescendo – le sue parole -. La programmazione è essenziale e lo dimostra l’ingaggio del mio amico Massimo Bava, che ha arricchito un organico già vincente. Bisogna prendere il modello Catanzaro e portarlo in giro: hanno stravinto il campionato di Lega Pro e stanno facendo un importante campionato in Serie B con budget ridotto rispetto a tutte le altre big».

«Il Catanzaro ha unità e principi e in questo è stato un fenomeno Vivarini. Variando gli interpreti, il gioco non cambia. E’ una squadra con una precisa identità e nelle ultime nove partite non avrà le pressioni delle big. Ha molte potenzialità per arrivare in alto. Fulignati? Lo conosco bene, me lo sono un po’ cresciuto a Palermo. Non mi stupisce il suo campionato, sta dimostrando di essere di categoria superiore. E’ bravo con entrambi i piedi e tra i pali è una sicurezza, nessuno gli ha mai regalato nulla e con il Catanzaro può arrivare in alto. Ma i giallorossi – conclude – sono al sicuro perché possono contare anche su Sala, un altro portiere molto bravo».