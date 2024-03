Catanzaro, l’ex rosa Fulignati: «Adesso che siamo in ballo dobbiamo continuare a ballare»

Ai microfoni di Dazn Talks Fulignati, ex portiere rosanero adesso al Catanzaro, si è espresso sul campionato dei giallorossi.

Di seguito le sue parole:

«Stiamo facendo un percorso straordinario da neopromossa che mancava da tempo in Serie B e l’entusiasmo che ci portiamo dallo scorso anno sta giocando un ruolo importante. Il Bari era riuscito a fare un gran campionato nella passata stagione sfruttando l’entusiasmo per quanto fatto in C e noi stiamo seguendo quel cammino lì. La stagione da record dell’anno scorso mi è rimasta dentro. Non vedevamo l’ora di misurarci con la Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C con largo anticipo. Tutti noi eravamo convinti di poter essere all’altezza della B. La società ha lavorato bene in estate, non ha stravolto la rosa e ha cercata solo di puntellarla. Sono consapevole di avere qualità che magari altri portieri non possiedono e questo un po’ mi avvantaggia – commenta Fulignati – Se riesco a fare quello che faccio è merito dell’organizzazione di squadra improntata dal mister e dal suo staff. Abbiamo un credo che portiamo avanti da due anni e ci sta portando ottimi risultati, quindi continuiamo su questa strada. Ritengo che sia giusto sognare, ma non bisogna essere incoscienti perché il nostro obiettivo primario era la salvezza. Siamo sempre stati nella parte sinistra della classifica, spesso anche in alto, e adesso che siamo in ballo dobbiamo continuare a ballare. Mi ero informato a riguardo dopo la partita. Mettere un tassellino in più in una società fa sempre piacere. Un domani si ricorderanno di noi. Portieri che ammiro? Semper, Brenno, Bardi, Sarr e Jungdal stanno facendo stagioni importanti. Anche Chichizola, che conosco dai tempi del Perugia, sta facendo bene a Parma. Da tifoso bianconero direi Buffon, è un portiere inarrivabile».