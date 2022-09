L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul forfait di Valente contro il Frosinone.

Alla fine, Valente alza bandiera bianca. Non parte, l’esterno del Palermo, che alla vigilia del viaggio alla volta di Frosinone si è dovuto fermare per un problema muscolare. Ieri le prime valutazioni del caso, che hanno portato alla decisione di non portarlo con il resto della squadra per la trasferta in Ciociaria. Un affaticamento, stando alle prime versioni ufficiali, ma è chiaro che bisognerà nuovamente valutarlo al rientro da Frosinone, prima di un’altra partenza: quella verso Manchester, sede del miniritiro della prossima settimana, nella sede del City.

Per quell’occasione, Corini avrà a disposizione Broh e Devetak, ormai pienamente ristabiliti dai rispettivi infortuni e prossimi al rientro in gruppo a pieno regime. Prosegue invece il lavoro di riatletizzazione per Accardi, tra campo e palestra. Solo dopo Frosinone, dunque, si avrà contezza dell’effettivo problema muscolare che affligge Valente, tenuto comunque precauzionalmente fuori dalla lista dei partenti per Frosinone. È già la terza assenza forzata per l’esterno rosanero, in questa stagione. Una per squalifica a Reggio Calabria, nella precedente trasferta di campionato, dopo l’espulsione rimediata nel finale del match disputato in casa con l’Ascoli. L’altra in Coppa Italia, sempre per noie di natura muscolare, nella sfida del primo turno giocata all’Olimpico contro il Torino. Adesso, il forfait di Frosinone, che priva Corini di un’importante freccia da inserire a gara in corso dalla panchina.