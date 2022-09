L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Frosinone.

Molti tifosi rosanero ritengono che vincere oggi a Frosinone sia importante per vendicare la beffa del 16 giugno del 2018 quando il Palermo di Zamparini perse allo stadio “Stirpe” l’ultimo bus per il ritorno in A. Un gara avvelenata dal finale convulso e da quei palloni lanciati in campo da un calciatore del Frosinone che era in panchina. Che così voleva intralciare gli attacchi del Palermo.

Un fatto scorretto che fu punito, ma non rilevante ai fini del risultato quanto la decisione dell’arbitro La Penna che prima concesse un calcio di rigore ai rosa per fallo su Coronado, subito dopo cambiò idea trasformando il rigore in punizione dal limite. Chissà come sarebbe andata se ci fosse stato il Var. Palermo a Frosinone, dunque, con il cuore al passato ma la testa al futuro, a questa squadra che compie i primi passi e che facendo parte della Galassia del City ha davanti prospettive impensabili.