L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Brunori e Moro.

Si sono contesi la patina di miglior cannoniere della C, finche la giustizia sportiva l’ha reso possibile, ma oggi si affrontano l’uno contro l’altro in Serie B. Quetta Stile B the il Palermo ha conquistato grazie alle 29 reti di Brunori nella passata stagione (25 delle quali nella regular season) e che invece Moro ha trovato a Frosinone, dopo l’exploit di Catania e il passaggio al Sassuolo, ancora proprietario del suo cartellino. Più che testa a testa. quello di un anno fa è stato un campionato a due facce per entrambi. Brunori ha messo il turbo da gennaio in poi, realizzando 18 gol su 25 nel girone di ritorno, aggiungendone altri 4 nei play-off che lo hanno visto esultane per il salto di categoria.

Dall’altro lato. Moro ha avuto un rendimento da urlo net girone d’andata con 18 gol (otto del quali su rigore) salvo poi spegnersi nella seconda metà di stagione, quando il Padova -che lo aveva dato in prestito al Catania- lo ha ceduto al Sassuolo, pur mantenendo il giocatore in maglia rossazzurra per l’impossibilità di trasferirsi in un altra squadra. Da quel crocevia di mercato è girata la stagione del centravanti classe 2001, che di reti ne ha segnate solo tre (di cui due su rigore) fino al 6 febbraio, data della sua ultima marcatura con gli etnei. In quel momento, Brunori aveva meno della meta del gol segnati: 10 contro 21.