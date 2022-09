L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul programma del mini-ritiro a Manchester.

Prima le valigie per Frosinone, poi il volo per Manchester. La testa dei giocatori e dello staff tecnico del Palermo è interamente rivolta al match di campionato in programma oggi pomeriggio in Ciociaria, uno snodo cruciale per questa prima fase della stagione. Poi sarà tempo di sosta e, nel caso degli uomini di Corini, di mini-ritiro in Inghilterra, nella casa della “consorella” Manchester City. A quello, però, sta lavorando da giorni l’intera macchina organizzativa del club di viale del Fante, che si è occupata di tutto chi che c’è da predisporre come un vero e proprio ritiro, seppur concentrato in soli cinque giorni.

I tempi ristretti fanno si che sulla possibilità di disputare un’amichevole regni ancora qualche dubbio. II Palermo sta organizzando anche un test match, da affrontare nei giorni finali di questo viaggio nel Regno Uni-to, con un club inglese di Premier League o Championship. Tutto e ancora in fase di definizione e il nome dell’avversario non e ancora noto, ma a breve dovrebbe essere ufficializzato anche questo impegno, a chiusura di questa prima storica tappa dei rosanero sul campo dell’Etihad. Improbabile, se non proprio impossibile, un incontro con i campioni del Manchester City: la maggior par-te della squadra dovrà rispondere alle convocazioni delle nazionali e non dovrebbe restare in Inghilterra nemmeno il tecnico Pep Guardiola, che approfitterà della pausa per staccare qualche giorno. Questo, però, salvo cambi di programma improvvisi. Per il Palermo, resta comunque una settimana da cerchiare in rosso sul calendario: importante per cementare ancor di più il gruppo, ma anche storica, per la connessione con il City Football Group.