Intervistato da “TMW” l’ex rosanero Manuel Gerolin ha parlato del suo futuro e degli algoritmi nel calcio.



«Ho avuto dei contatti. Ma l’artigiano del calcio, quello che andava a scoprire i calciatori, è un po’ scomparso. Adesso basta internet per scoprire i calciatori. Gli algoritmi? Una gran cazzata. Se uno ha dei difetti nel video lo bocci, fare scouting vuol dire vedere uno che ha difetti migliorabili. Quando ho visto Dybala giocava in Serie B argentina, non ha fatto una grande partita e se lo avessero visto nel video non lo avrebbero preso».