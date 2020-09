Un uomo di 63 anni è deceduto questo pomeriggio nella piscina del Cus a Palermo. M T. è stato colto da malore ed è morto mentre nuotava. Sono intervenuti gli assistenti bagnanti che si trovano in piscina con il defibrillatore.

Dopo pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause della morte. I sanitari hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.