Il Palermo di Roberto Boscaglia è molto attivo sul mercato, i rosanero hanno centrato un altro colpo. Infatti a rinforzare la linea mediana arriverà Moses Odjer, centrocampista che si è svincolato dal Trapani, ma che ha fatto vedere tutto il suo potenziale la scorsa stagione con la squadra siciliana. Si tratta del secondo acquisto a centrocampo per il Palermo, dopo quello di Palazzi dal Monza. Odjer avrà il compito di sostituire Martinelli che purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca. L’arrivo del giocatore ex Trapani è stato un po’ complicato, in un primo momento la trattativa sembrava saltata, ma il giorno dopo Odjer ha raggiunto il capoluogo siciliano per iniziare la nuova avventura in rosanero. Andiamo a conoscere meglio il nuovo acquisto del Palermo.

Moses Odjer nasce a Tema nel 1996, calcisticamente cresce nella squadra giovanile della città e successivamente nelle giovanili del Catania, fino a debuttare tra i professionisti proprio con la maglia rossoazzurra. Con la squadra etnea è autore di 11 presenze in Serie B. Il 31 agosto 2015 il giocatore ghanese passa alla Salernitana dove diventa un autentico pilastro del centrocampo, con la squadra campana resta 5 anni e conquista 103 presenze e 1 gol in Serie B. La scorsa stagione arriva la chiamata del Trapani a gennaio, con i siciliani non riesce a evitare la retrocessione in Lega Pro, ma si mette comunque in mostra giocando 11 partite.

Odjer è un centrocampista di grande esperienza, ha sempre giocato in Serie B, ma non farà fatica ad ambientarsi alla Lega Pro viste le sue qualità. Il ghanese si candida per un posto da titolare nel centrocampo di Roberto Boscaglia, che in lui potrebbe vedere uno dei perni con cui costruire la squadra. Il nuovo Palermo prende sempre più forma, quando ormai pochissimo all’inizio del campionato contro il Teramo.