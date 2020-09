Non c’è pace per il Trapani. La tregua dei dipendenti è terminata e, non avendo ricevuto il pagamento almeno di uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati di pomeriggio al Provinciale.

In questo modo ai calciatori è risultato impoossibile entrare nell’impianto per allenarsi. Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, tutti quanti sono rimasti fuori dal cancello in attesa che si presentassero i dipendenti per potersi allenare, ma non è accaduto nulla e, così, l’allenamento pomeridiano è saltato.