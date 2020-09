Alle Aziende sanitarie siciliane è in corso la distribuzione del primo carico di 750mila tamponi rapidi acquistati direttamente dalla Regione Siciliana. Stando a quanto riferito da “Futurapress.it”, si tratta di test in grado di dare risultati in pochi minuti. Su disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci, oltre che alle Aziende sanitarie, i tamponi sono stati messi a disposizione delle Case circondariali di Palermo. L’approvvigionamento è stato preso in carico dal dipartimento di Protezione civile regionale, mentre la distribuzione è stata coordinata dal Dasoe dell’assessorato regionale alla Salute. Il prossimo carico è atteso per domani.