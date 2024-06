Palermo, una pattuglia di «under» già c’è. Ma adesso va rimpolpata: il regolamento

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo sugli under.

Per il terzo anno consecutivo, il Palermo deve considerare le liste obbligatorie per la composizione della rosa in vista della stagione 2024/2025 di Serie B. Le liste sono suddivise in tre categorie:

Lista A: giocatori “over” (nati prima del 2000)

Lista B: giocatori “under” (tutti i giocatori con meno di 23 anni)

Lista C: giocatori “bandiere”, ossia quelli che hanno giocato almeno quattro anni consecutivi con la stessa maglia, considerando anche il settore giovanile.

Attualmente, nella lista “bandiere” non figura nessun calciatore tesserato. Per rafforzare qualitativamente e numericamente la rosa, il Palermo deve incrementare la Lista B, quella dei più giovani.

Giocatori Giovani (Lista B)

La società rosanero ha già operato bene sul mercato, assicurandosi diversi giovani talenti:

Lund: terzino sinistro classe 2002, nel giro della Nazionale statunitense.

Desplanches: portiere dell’Italia Under 21, sicuro titolare per la prossima stagione.

Ranocchia: centrocampista prelevato dalla Juventus per quattro milioni di euro, nuovo punto di riferimento del centrocampo.

Vasic: esterno serbo, acquistato dal Padova, che ha già impressionato positivamente durante la scorsa stagione.

Altri Giocatori Giovani

Nespola: terzo portiere.

Buttaro: classe 2002, uno dei pochi reduci dalla promozione dalla Serie C alla Serie B.

Peda: difensore che tornerà dal prestito alla Spal e sarà a disposizione del nuovo allenatore.

Necessità di Ulteriori Rinforzi

Questi nomi non sono sufficienti per affrontare una lunga e complessa stagione di Serie B. Il nuovo direttore sportivo dovrà lavorare sul mercato per fornire all’allenatore rosanero nuovi elementi in grado di competere sin da subito, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A.

Interventi Necessari

Attacco: Nella scorsa stagione, l’unico “under” in attacco è stato Chaka Traorè, preso in prestito dal Milan a gennaio, ma non ha inciso come sperato e difficilmente verrà riscattato. Servirà un nuovo giovane attaccante (o più) per garantire un buon contributo di gol e assist.

Alternativa sulla Corsia Sinistra: Gomes e Aurelio usciranno dalla Lista B, e sarà necessario trovare un’alternativa a Lund sulla sinistra.

Programmazione e Obiettivi

La dirigenza rosanero dovrà iniziare a lavorare su queste dinamiche a partire dalla prossima settimana. Con una strategia ben definita, il Palermo mira a costruire una squadra competitiva, capace di lottare per la promozione in Serie A nel più breve tempo possibile.