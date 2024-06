Rebus liste, il Palermo riflette su Gomes. Via anche Aurelio

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul rebus liste in casa Palermo.

Il Palermo si trova a dover gestire la transizione di alcuni giocatori dalla lista “under” a quella “over” a causa delle rigide regole della Serie B. Nella stagione 2024/2025, i giocatori nati entro il 31 dicembre 2000 passeranno dalla lista senza limiti numerici a quella con un massimo di 18 elementi. Tra questi ci sono Diakité, Gomes e Aurelio, con diverse storie nella stagione appena conclusa.

Profilo dei Giocatori

Diakité: Acquistato a gennaio dalla Ternana, Diakité è stato uno dei migliori giocatori del Palermo, soprattutto nei playoff. Il suo valore di mercato è cresciuto, ma il club intende mantenerlo puntando sulla sua versatilità e sul legame con i tifosi. Diakité ha dimostrato la sua capacità di giocare in vari ruoli, rendendolo un elemento chiave per la squadra.

Gomes ha avuto un rendimento altalenante, specialmente nei playoff, dove è stato schierato solo una volta da titolare. La sua esclusione può essere vista come un segno di possibile cambiamento. Nonostante il ruolo importante avuto in passato, il suo apporto realizzativo nullo in 63 partite e l’interesse della Serie A potrebbero portare a una sua cessione. La decisione finale sarà influenzata dal nuovo allenatore.

Aurelio: Il suo contributo è stato limitato rispetto alla stagione precedente. Le difficoltà in fase di copertura e i problemi fisici hanno ridotto il suo minutaggio. Con un contratto fino al 2027 e fragilità evidenziate sulla fascia sinistra, è probabile che Aurelio venga ceduto in prestito, considerata la necessità di rinforzare quella zona del campo.

Implicazioni e Strategie di Mercato

Il passaggio di questi giocatori alla lista “over” comporta una revisione delle strategie di mercato del Palermo. Per mantenere competitiva la rosa, sarà necessario:

Rafforzare la Lista B: Con l’uscita di alcuni “under”, il Palermo dovrà cercare nuovi giovani talenti per garantire freschezza e dinamismo alla squadra.

Acquistare un Attaccante Giovane: Dopo la delusione di Chaka Traorè, servirà un giovane attaccante capace di contribuire significativamente in termini di gol e assist.

Coprire la Fascia Sinistra: Con le difficoltà mostrate da Lund e Aurelio, è necessario trovare un’alternativa valida sulla sinistra, capace di offrire sicurezza sia in fase offensiva che difensiva.

Programmazione e Obiettivi

La dirigenza del Palermo deve affrontare queste questioni in modo tempestivo per evitare incertezze all’inizio della preparazione. La scelta del nuovo allenatore e del direttore sportivo sarà cruciale per definire le strategie di mercato e costruire una squadra competitiva per lottare per la promozione in Serie A.